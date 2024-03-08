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Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Erdoğan, Zelenski ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Dolmabahçe Ofisi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüldüğü öğrenildi.

Etiketler Erdoğan Zelenski
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