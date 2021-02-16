SON DAKİKA
KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA NE KADAR SÜRECEK ? METEOROLOJİ AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Şubat 2021 07:14

Erdoğan’a hakaretten yargılanıyordu; meğer AK Partiliymiş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten yargılanan şahsın 10 yıldır AK Parti üyesi olduğu ortaya çıktı ve kendisinin haberi olmadan AK Parti'ye üye yapıldığını iddia etti.

Erdoğan’a hakaretten yargılanıyordu; meğer AK Partiliymiş!
A+ A-

İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan Rahmi Ç. isimli yurttaş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten yargılanırken 10 yıldır AK Parti üyesi olduğunu öğrendi.

Cumhuriyet'ten Çağatan Akyol'un haberine göre; AK Parti binasına hiç adım atmadığını söyleyen Rahmi Ç., üyeliğini yargıya taşıdı. Sosyalist ve muhalif olduğunu dile getiren Rahmi Ç., kendisinin haberi olmadan nasıl üye yapıldığını araştırdığını dile getirdi.

Rahmi Ç., kayıtlı olduğu AK Parti Küçükçekmece ilçe teşkilatını arayarak durum hakkında bilgi almak istedi.

Rahmi Ç., TC kimlik numarası üzerinden yapılan üyeliğin nasıl gerçekleştiğini sorduğunda, O.Ç. isimli bir yurttaş tarafından kendisinin AK Parti’ye üye yapıldığı yanıtını aldığını öne sürdü.

AK Parti teşkilatınca kendisine üyeliğinin ıslak imzalı belgesinin verilmediğini ifade eden Rahmi Ç., Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak ilgili kurum ve kişiler hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Cumhuriyet

ak parti , erdoğan'a hakaret , recep tayyip erdoğan , vatandaş , gizli üye
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM