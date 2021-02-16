Erdoğan’a hakaretten yargılanıyordu; meğer AK Partiliymiş!

İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan Rahmi Ç. isimli yurttaş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten yargılanırken 10 yıldır AK Parti üyesi olduğunu öğrendi.

Cumhuriyet'ten Çağatan Akyol'un haberine göre; AK Parti binasına hiç adım atmadığını söyleyen Rahmi Ç., üyeliğini yargıya taşıdı. Sosyalist ve muhalif olduğunu dile getiren Rahmi Ç., kendisinin haberi olmadan nasıl üye yapıldığını araştırdığını dile getirdi.

Rahmi Ç., kayıtlı olduğu AK Parti Küçükçekmece ilçe teşkilatını arayarak durum hakkında bilgi almak istedi.

Rahmi Ç., TC kimlik numarası üzerinden yapılan üyeliğin nasıl gerçekleştiğini sorduğunda, O.Ç. isimli bir yurttaş tarafından kendisinin AK Parti’ye üye yapıldığı yanıtını aldığını öne sürdü.

AK Parti teşkilatınca kendisine üyeliğinin ıslak imzalı belgesinin verilmediğini ifade eden Rahmi Ç., Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak ilgili kurum ve kişiler hakkında soruşturma açılmasını talep etti.