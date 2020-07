Erdoğan’a ilişkin sözleri nedeniyle eleştirilen Alpay’dan yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri’nde sahne alan sanatçı Alpay, Sabah gazetesine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fahrettin Altun'a teşekkür eden açıklamaları nedeniyle sosyal medyada tepki görünce yeni bir açıklama yaptı. Alpay, “Umudun ve iyiliğin yeşertildiği her girişimi destekledim ve desteklemeye devam edeceğim” dedi.

Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık’a konuşan Alpay, “Müzik sektörüne nefes oldu İstanbul Yeditepe Konserleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarım. Sanatı ve sanatçıyı böyle zor bir dönemde yalnız bırakmayıp destek olduğu için. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonu ile düzenlenen etkinliklere katkılarından dolayı Fahrettin Altun’a da teşekkür ediyorum” demişti.

Sosyal medyada tartışmalara neden olan açıklamanın ardından konuşan Alpay, eleştirilere “Pek çoğunuzla yaklaşık 50 yıldır tanışıyoruz. Siyasi duruşum ve taviz vermediğim ilkelerim hepinizin malumu… Toplumsal kamplaşma ve toptancı yaklaşımların, her zaman olduğu gibi, bugün de karşısındayım. Tüm dünya, bilinmezliklerle dolu zor bir dönemden geçiyor. Siyaseten aynı çizgiden gelmese de, dayanışmaya, paylaşmaya ve emekçilerin yaşamsal ihtiyaçlarına yönelik olumlu her adımın takdir edilmesi, hepimizin insani görevidir. Umudun ve iyiliğin yeşertildiği her girişimi destekledim ve desteklemeye devam edeceğim” diyerek yanıt verdi.

50. YILINDA ‘TERÖR’ SORUŞTURMASI AÇILMIŞTI

Sanatçı, geçtiğimiz yıl müzik kariyerinin 50’nci yılını 22 Mart’ta Zorlu PSM’de verdiği konserle kutlamıştı. Konser sırasında seslendirdiği bir şarkıyı, 68 Hareketi’nin öğrenci liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Berkin Elvan’a ithaf eden sanatçıya ‘terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı’ gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Alpay, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından katledilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla, Gezi direnişinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmenin neyi terör? Ben şarkıyı ithaf ettiğimde salondakiler ayakta alkışladılar. Eğer Gezmiş ve arkadaşlarına, Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmek, Gezi direnişini savunmak terörse ben teröristim. Bunu her yerde söylerim” ifadelerini kullanmıştı.

‘ETHEM’İN SESSİZ ÇIĞLIĞI’ İLE GEZİ’Yİ UNUTMAMIŞTI

Alpay, Gezi eylemleri sırasında Ankara’da başından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük için “Ethem’in Sessiz Çığlığı” adlı bir şarkı yapmıştı.