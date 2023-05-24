Erdoğan'dan 2'nci tur öncesi emeklilere çifte zam müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekli bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarıldığını belirterek, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent'te ikinci turu 28 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi beklenen seçim öncesinde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kişinin sorununu çözdüklerini ifade eden Erdoğan; en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emekli bayram ikramiyesini ise 2 bin liraya çıkardıklarını hatırlatarak, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

Malatya'nın yiğitliğin, mertliğin, vefanın, kadirşinaslığın, millî iradenin ve demokrasinin şehri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası, Turgut Özal gibi millet ve memleket sevdalısı bir siyasetçiyi, vizyon sahibi bir devlet adamını yetiştirmiş toprağı bereketli bir şehirdir. Malatya'nın has evladı, Türkiye'ye özellikle demokraside kazanımlar temin etmiş ve demokrasimizin yiğit savunucusu, 8'inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı memleketinde bir kez daha şükranla ve rahmetle yâd ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın Turgut Özal'a sahip çıktığı gibi kendilerini de hiç yalnız bırakmadığını dile getirerek "Ülkeye ve millete hizmet mücadelemizde Malatya'nın desteğini daima yanımızda bulduk. Millî iradeye kasteden darbelere meydan okurken Malatyalı kardeşlerimin duasını her zaman yanımızda hissettik." ifadelerini kullandı.

Alanda açılan, "Gençlerin kararı net, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan", "Muhalefet haçlı asası tutar, Erdoğan İslam sancağı tutar", "Güneş bir doğar bir batar, Erdoğan her daim doğar", "Sevgi kaynar yüreğimiz, bükülmez hiç bileğimiz, kardeşliktir dileğimiz, biz Reis'ten öyle gördük", "Vatanını seven, milletine aşk ile bakan, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan", "Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" pankartlarını okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazara hazır mıyız? Yalnız unutmayın, pazara kadar değil mezara kadar beraberiz. Onun için şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir. Ne demek bu? Bayanlar, kalenin içinde onlar var. Gençler bütün muhataplarınızı hiç ihmal etmiyorsunuz. Çok çalışıyoruz. Pazar gününün akşamı inşallah adeta yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta Malatya'nın bir kez daha dik ve vakur tavrını ortaya koyduğunu ifade ederek "Malatyalı, terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürüyenlere fırsat vermedi. Malatyalı, insanımızı 'Alevi-Sünni, Kürt-Türk' diyerek bölmeye çalışanlara 'dur' dedi. Bay bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Peki, parlamentodaki görüşmeleri kimlerle yapıyor? PKK'nin parlamentodaki uzantılarıyla yapıyor. Ne kadar terörist varsa bay bay Kemal onlarla yol yürüyor. İşte benim ülkem, benim milletim bu teröristlerle el ele yürüyenleri Pazar günü sandığa gömecek mi?" sözlerini kullandı.

Malatyalılar’ın, sandıklara koşarak geleceğine, demokrasisine, "milletin adamına" ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinize ne verdi, yüzde 69,5'a yakın oy verdi. Bu Malatya'nın nerede durduğunu gösteriyor. Parlamentoda Cumhur İttifakı'na yüzde 69'a yakın oy verdi. Yine rekor düzeyde destek veren Malatya'ya ben teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'yı 28'inci dönemde Meclis'te Cumhur İttifakı olarak 5 milletvekiliyle temsil edeceklerini söyledi.

"Bugüne kadar nasıl sizin güveninizi boşa çıkarmadıysak Allah'ın izniyle, gelecekte de emanetinizi hakkıyla taşımaya devam edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha çok çalışacaklarını, koşturacaklarını, ter dökeceklerini, icraat yapacaklarını, eser ve hizmet üreteceklerini dile getirdi.

Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmakla kalmayacaklarını, şehri her alanda hayalleriyle buluşturmanın peşinde koşacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için 28 Mayıs'ın çok büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta milletvekilliğinde görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Türkiye'nin Cumhur İttifakı tarafından yönetilmesini istediğinizi gösterdiniz. Toplam 323 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradenizi çok gür bir sesle deklare ettiniz. 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün' dediniz. 'Durmak yok yola devam' dediniz. Türkiye genelinde 14 Mayıs'ta yüzde 49,52 ile sergilediğiniz duruşu, bu sefer 28 Mayıs'ta çok daha güçlü bir şekilde tamamlamaya hazır mıyız? Bu ne demektir, demek ki 70'in üzerinde Malatya bir oyla sandıkları patlatacak. 'Eserler yarım kalmasın, hizmetler, projeler, yatırımlar yarım kalmasın' diyeceksiniz. 'Hayaller ve hedefler yarım kalmasın' diyeceksiniz. 'Elleri böğürlerinde bekleyen mazlumların umutları sürsün' diyeceksiniz.

Bu bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Onu biz SKK'nin başında olduğu zamanlardan biliyoruz. SSK'yi nasıl çökerttiğini biliyoruz. Hatırlayın Savaş Ay'ın röportajında SSK Genel Müdürüyken bay bay Kemal'in neler yaptığını hatırlayın. Bundan bir şey olmaz. Bu, memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya onun gereğini yapacak mı?

'Manşetleri ve açıklamalarıyla milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın' diyeceksiniz. Dosta güven aşılayacak, ülke düşmanlarına korku salacak çok yüksek bir oy oranıyla inşallah sandıkları patlatacaksınız. Ben sizde bunu görüyorum. Ben Malatya'nın basiretine ve ferasetine inanıyorum. Ben Malatyalı kardeşlerimizin desteğine güveniyorum. Sizlerden inşallah bu sefer yine rekor bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin acısının yüreklerinden bir an olsun dinmediğini söyledi.

Bugün alanda 50 bin vatandaşın olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "50 bini aşkın insanımızı depremde malum kaybettik ama buna rağmen bütün kardeşlerim 50 bini aşkın insanımız şu anda pazar günü yapılacak seçim öncesinde bizimle buluştular. Tabii bu vesileyle bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Malatya'nın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabb'im bizi her türlü afetten ve musibetten muhafaza buyursun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetin ilk saatlerinden itibaren devletin ve milletin tüm imkânlarını seferber ettiğini, arama kurtarmadan, yardım ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine kadar her alanda vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Depremden bu yana 650 bin görevlinin depremzedelere hizmet için görev yaptığını, arama kurtarma ekibi olarak 35 bine aşkın personelin bölgede çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Katar'dan Azerbaycan'a, Afganistan'dan Pakistan ve Balkanlara kadar tüm kardeşlerimizin duasını, desteğini de yanımızda gördük. Kimi elinde avucunda ne varsa göndermeye uğraştı, kimi ülkemiz adına yardım kampanyaları düzenledi, kimi deprem bölgesine binlerce konteyner, on binlerce çadır sevk etti, kimi bizzat gelerek acımızı paylaştı, milletimizle dayanışma sergiledi. Yani Türkiye'nin 780 bin kilometrekareden çok daha büyük bir ülke olduğu, depremden sonra bir kez daha görüldü. Biz dünyanın dört bir yanında hiçbir ayrım yapmadan, sıkıntılı günlerinde insanların yardımına koşmuştuk. Onlar da asrın felaketinden sonra ülkemize karşı şükran borçlarını ödemenin gayretinde oldular. İçe kapanmak yerine ihtiyaç anında, mazluma el uzatmanın değerini böylece bir kez daha anladık. Biz de depremden sonra illerimizi ziyaret ederek hem milletimizin acısını paylaştık hem de yürütülen çalışmaları yerinde denetledik."

6 Şubat'tan bu yana defalarca ziyaret ettiği Malatya'ya en son, deprem konutlarının temel atma ve teslim töreni için gittiğini ve depremzedelerle iftar yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanya döneminde de Malatya dâhil deprem bölgesini asla unutmadıklarını, afetzedeleri kaderlerine asla terk etmediklerini, bir taraftan mitingler vesilesiyle il il dolaşırken diğer taraftan da yapılan çalışmaları günbegün takip ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haftalar boyunca buradan ayrılmayan Bakanlarımızdan düzenli bilgi aldık. Belediyelerimize deprem bölgesindeki tüm il ve ilçeleri zimmetleyerek yükümüzü hafiflettik. Mülki idare amirlerimizi, diğer illerden takviye ekiplerle daha da güçlendirdik. Yaralarımızı bir an önce sarmak, sizi bir an önce yuvalarınıza kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz." dedi.

"Barınma sorununun çözümü gündemimizin hep ilk sıralarındaydı"

Tahrip olan altyapı ve üstyapıyı yeniden elden geçirdiklerini, zemin ve diğer etütleri biten yerlerde konutların temellerini attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle kentsel dönüşüm veyahut da bu depremde zemin etütleri ile bu sıkıntıların yaşandığı yerlerde, yerinde dönüşümün adımını attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem bölgesindeki yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazlarını tamamen kaldırdık. Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına nakdî yardım olarak 30 milyar lira ödeme yaptık. Bunun dışında çeşitli ayni ve nakdî yardımlarla depremzedelerimize sahip çıktık. Barınma sorununun çözümü gündemimizin hep ilk sıralarındaydı. Evi yıkılan, tahrip olan, evine girmekten endişe eden insanımıza başını sokabileceği bir yer vermenin gayretinde olduk. Daha önceki ziyaretlerimizde 100 bin konteyneri ilk 3 ay içinde kurma sözü vermiştik. Hamdolsun bu sözümüzü 17 bin fazlasıyla tuttuk. Ayrıca bölgede 910 bini aşkın çadır kurduk. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı. Malatya'da da 14 bin konutun, 7 bin 131 köy evinin ve 679 ahırın yapımına bismillah dedik. Şehrimizde 70 bini deprem konutu, 25 bin 300'ü köy evi olmak üzere toplam 95 bin 300 afet konutu inşa edeceğiz. Bunların yanı sıra 13 bine yakın iş yerimiz de faaliyete geçti. Muhalefetin olmadık iftiralar attığı, eleştirdiği, akıllarınca dalga geçtiği Hatay Defne Hastanemizi 3 ay gibi rekor sürede hizmete aldık ve dün hasta kabulüne başladık. Muhalefet ne diyordu? 'Bu kadar sürede hastane mi yapılır' diyordu. Yaparsak biz yaparız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi hedefin 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa etmek olduğunu belirterek deprem bölgesini eskisinden daha sağlam, daha planlı, daha güzel bir yer hâline getirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekim, kasım gibi de kalıcı konutların teslimine başlamayı hedefliyoruz. Enkazlar temizlendikçe, deprem bölgesinde hayat yeniden canlanıyor. Deprem sonrasında diğer illere giden vatandaşlarımız evlerine tekrar geri dönüyor. İnsanımız kayıplarının yasını tuttuktan sonra hayata yeniden dört elle sarılıyor. Bunu cumartesi günü gittiğimiz Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta gördük. Bunu pazar günü ziyaret ettiğimiz Hatay ve Gaziantep'te gördük. Bunu bugün burada yani Malatya'da da gördük." diye konuştu.

Malatya'daki çalışmalara yönelik video sunulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara "Nasıl, beğendiniz mi? Güzel mi? Daha da güzel olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketine rağmen inanç, irade ve zorluklarla mücadele azimlerini asla yitirmediklerini vurguladı.

Ne kadar sıkıntı çekseler de Allah'tan ümitlerini bir an olsun kesmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da yeise kapılmayacağız, umutsuzluk girdabına sürüklenmeyeceğiz, yarınlardan umutlarımızı asla kesmeyeceğiz. Bizler, bu topraklardaki bin yıllık tarihinde nice badireler atlatmış bir milletiz. Bizler, nice saldırıları göğüslemiş, nice ihanetleri püskürtmüş bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte de çok zorluklar çektiklerini ve çok zor günler geçirdiklerini belirterek "Daha bir asır önce millet varlığımız bu topraklardan kazınmaya çalışıldı. Gezi olaylarında sokaklarımız ateşe verilerek demokrasimize kastedildi, 15 Temmuz gecesi millî irade tanklarla, uçaklarla, ölüm kusan silahlarla esir alınmak istendi. Hiçbirine boyun eğmedik, zalimlere teslim olmadık, demokrasimize halel getirmedik, bin yıllık kardeşliğimize leke sürdürmedik. Rabb’imizin şu müjdesine tüm kalbimizle inanıyoruz, zorluklarla beraber kolaylıkların da olduğunu çok iyi biliyoruz. Âlemlerin Rabb'inden asla ümit kesilmeyeceğini çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

"Bunlar tek parti faşizminin günümüzdeki özentileridir"

Depremzedelere, "Sırf kendilerine oy vermediniz diye, size zulmedenlere, size edepsizce hakaret edenlere bakıp da asla hüzünlenmeyin." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaptıkları üç beş kuruş yardımı, sizlerin başına kakanlara bakıp da asla kendinizi garip hissetmeyin. Bunlar ülke ve milletle gönül bağını tamamen koparmış bir avuç mankurttur. Bunlar 'Millet de sizin düşmanınızdır' diyen tek parti faşizminin günümüzdeki özentileridir. Bunlar, vicdanı Anadolu coğrafyası kadar büyük aziz milletimizi asla temsil edemezler. 28 Mayıs, inşallah on yıllardır halka rağmen halkçılık yapan bu zihniyetten, ülkemizin kurtuluşunun da miladı olacaktır.

Siyasi tercihiniz ne olursa olsun biz, Cumhur İttifakı olarak sizin yanınızdayız. AFAD ile yanınızdayız, Kızılay ile yanınızdayız, hep birlikte yanınızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz. Sorunlarınızı beraber çözeceğiz, zorlukları birlikte göğüsleyeceğiz, depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Size verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirene kadar durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden çalışacağız. Yeter ki siz, bize güvenin, inanın, desteğinizi, duanızı eksik etmeyin. Yeter ki siz iradenize sahip çıkın, evlatlarınızın geleceğine sahip çıkın, Allah'ın izniyle gerisi gelecektir."

"Bundan sonra da bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayısıyı bu sene yine dolu vurduğuna işaret ederek "Bu konuyla ilgili de biliniz ki iktidar yanınızdadır. Bugüne kadar nasıl adımlarımızı attıysak yine bundan sonra da bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Biz, sizi yalnız bırakamayız. Ziya Paşa ne diyor: 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde'. Biz de bugüne kadar hep eserlerimizle konuştuk." dedi.

"Sadece milletin rızasını gözettik"

Meydanlarda verdikleri sözlerin hepsini, göreve gelince gerçeğe dönüştürmeye çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimize önce karnemizi gösterdik, sonra gelecek 5 yıl için desteğini talep ettik. Geride bıraktığımız 3 ay içinde CHP Genel Başkanı ve arkadaşları ile bizim aramızdaki gündem farkını sizler de gördünüz. Onlar sürekli kavga etti, biz hizmet ettik. Onlar kutuplaştırdı, biz insanlarımızı kucaklaştırdık. Onlar Alevi-Sünni, Kürt-Türk diyerek böldü, biz 85 milyonu kucaklaştırdık. Onlar terör örgütleriyle kol kola girdi, biz milletimizle yürüdük. Onlar talimatı Kandil'den aldı, biz talimatı Allah'tan ve milletimizden aldık. Onlar yalan söyledi, iftira attı, biz hakkın ve hakikatin safında durduk. Onlar Batı'dan 'aferin' almaya çalıştı, biz sadece milletin rızasını gözettik. Onlar yıkmaktan, durdurmaktan, engellemekten bahsetti, biz icraat dedik, eser dedik, yatırım dedik."

"Ailenin kutsallığına inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu CHP, LGBT'ci mi? Bu HDP, LGBT'ci mi? Bu İYİ Parti, LGBT'ci mi? Diğerlerini söylemeye gerek yok zaten. Fakat LGBT, AK Parti'ye sızabilir mi? MHP'ye sızabilir mi? Yeniden Refah Partisine sızabilir mi? Büyük Birlik'e sızabilir mi? Velhasıl Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Bunun nedeni, biz ailenin kutsallığına inanıyoruz. Onlarda böyle bir şey yok. Ailenin kutsiyetine inanan Cumhur İttifakı ile gümbür gümbür pazara gidiyoruz. Onun için çok çalışacağız, işi hafife almayacağız."

"2 milyon 250 bin kardeşimizin sorununu çözdük"

Kampanya döneminde meydanlarda milyonlarla hasret giderdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yılın, 50 yılın işini 40-50 güne sığdırmayı başardık. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin sorununu çözdük. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın inşallah hesabı içerisindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenleriyle pek çok şehri ve ilçeyi eşi benzeri görülmemiş eserlere kavuşturduklarına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devrim otomobilinin akıbetinden sonra şimdi devrin otomobili Togg'u ürettik. Teslimatlar başladı. Biz yaparız. TÜBİTAK tarafından geliştirilen gözlem uydumuz İMECE'yi ve diğer uydularımızı yörüngesine uğurladık. Savunma sanayimizin iftihar projelerinden dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu hizmete aldık. İlk özgün helikopterimiz GÖKBEY'i kendi motorumuzla uçurduk. ALTAY tankımızı test için ordumuza teslim ettik. HÜRJET'imizi ve adını KAAN koyduğumuz millî muharip uçağımızı tanıttık. Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST'i 2,5 milyon gencimizin katılımıyla gerçekleştirdik."

Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının hizmete açıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabının açılışını yaptıklarını, sağlık tesislerinden tünellere, köprülere, külliyelere kadar daha pek çok yatırımı hizmete aldıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası ile Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Karadeniz doğal gazının evlere ulaştırılmasıyla doğal gaz kullanımının 1 ay ücretsiz sağlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine evlerde kullanılacak olan doğal gazın 25 metreküplük kısmının da ücretsiz ulaştırılmaya devam edeceğini belirtti.

"Projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli"

Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretimi yapabilecek petrol sahası bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Akkuyu Nükleer Güç Santralimize yakıt çubuklarının getirilmesi törenini icra ettik. Yeşil enerji yatırımlarından birini Konya, Karapınar'da hizmete sunduk. Bütün bunlarla beraber engelli öğretmenlerde ve diğerleri 45 bin öğretmeni ve bu öğretmenlerle beraber onların önünü açtık, memur ataması yaptık. Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkarırken, memurlarımızın en düşük maaşını da temmuz ayında inşallah 22 bin liraya yükseltme sözü verdik. Bunların haricinde toplumumuzun tüm kesimlerini ilgilendiren, daha nice adım attık. Tüm bu projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta sergilenen iradenin bu sefer çok daha güçlü bir şekilde 28 Mayıs'ta sandığa yansıtılması gerektiğine vurgu yaparak, "Ne işimiz, gücümüz, planımız varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Hayatta hemen her şeyin kazası vardır. Ama unutmayın sandığın kazası yoktur. Rehavete kapılmayacağız. Zafer sarhoşluğuna girmeyeceğiz. Allah korusun, yerle yeksan oluruz. Sandıklara sahip çıkacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.