Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne seçim detaylı mesaj

TBMM'de yemin ederek göreve resmen başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Anıtkabir'e Özel Defteri'ni imzalamaya gitti. Erdoğan'ın yazdığı notta seçim detayı dikkat çekti.

Seçimleri kazanan Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Cumhurbaşkanlığı görevi için TBMM'ye geldi. Mazbatasını alıp yemin törenine katılan Erdoğan, resmen göreve başladı. Erdoğan, daha sonra Anıtkabir'e geçti ve burada Özel Defteri imzaladı.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde suhuletle neticelendirdi. 14 Mayıs'ta TBMM'de görev yapacak milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs'ta da şahsımıza yüzde 52.18 oy oranı ile büyük bir teveccüh gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de güvenoyu aldığı bu seçim sonrasında 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz gibi depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12'nci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin kardeşliğine sahip çıkmaya, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz."