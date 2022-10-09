Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin "enflasyonun üstünde zam yapacağız" dediği 2023 yılı asgari ücret için rakam ya da oran vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Asgari ücretle ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle Aralık ayında yapılacak olan asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" ifadelerini kullandı.

“Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız, onun hazırlığı içindeyiz”

Asgari ücretle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz yapacağız, bunu biz yaparız. Şu an onun hazırlığı içindeyiz. Gençler okullar açılırken, sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı ders kitaplarınızı buldunuz mu? Bu iş nasıl oldu, bundan önce böyle bir şey var mıydı? Bu sıralardan biz de geldik geçtik, biz kırtasiyeden kitap, defter bulamazdık. Ama biz bu derdi çektik, ne dedik, bizim evlatlarımız çekmesin. Onların için en ideal okulları yapalım, sıralarımızı buna göre hazırlayalım, yavrularımız okula gidip huzurlu bir şekilde okula gidip, tüm sömestre rahat bir şekilde geçirsin istedik” şeklinde konuştu.

BAKAN NEBATİ EN AZ 3.725 TL'LİK ZAMMI İŞARET ETMİŞTİ

Cuma günüCNN Türk ekranlarında canlı yayına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Sert frene basmıyoruz, artış hızının azalması lazım" diyerek "Aralık ayında enflasyonun baz etkisiyle azalmasını göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı. "Enflasyon Türkiye'nin tek başına problemi değil, dünyanın problemi. Avrupa resesyona doğru gidiyor. ABD'de enflasyon sürekli tartışılıyor," iddialarında bulunan Nebati, asgari ücrete 2023 yılında yapılacak zam oranı için de tüyoyu vermiş ve ''2002'den beri asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi. Asgari ücret artışı enflasyon oranının üzerinde olacak'' demişti.

Bakan Nebati'nin bu açıklaması milyonlarca çalışanda "%67,73'ün üzerinde zam gelecek" beklentisi yarattı. Çünkü son olarak 3 Ekim'de Türkiye İstatistik Kurumu 12 aylık ortalama enflasyonu %59,91 olarak açıklasa da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son açıklamasında 2022 yıl sonu enflasyonu için % 67,73 olacağı tahmininde bulunmuştu.

Eğer Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin dediği gibi enflasyonun üzerinde bir zam gelecek olursa asgari ücrete bugünün verilerine göre minimum %67,73 oranında zam gelmiş olacak.

NET ASGARİ ÜCRET 3.725 TL ZAMLANARAK, 9.225 TL OLUR

Hatırlanacağı gibi bu yıl rekor üstüne rekor kıran enflasyon rakamları sonrasında asgari ücrete 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere ara zam yapılmış ve asgari ücret net 5.500,35, brüt 6.471 TL olarak açıklanmıştı. Bu rakamların üzerine TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisiyle zam gelecek olsa, 2023 yılı asgari ücret net 3.725,38 TL artışla 9.225,73 TL'ye, brüt olarak da 4.382,80 TL artışla 10.853,80 TL'ye yükselmiş olacak.

"ENFLASYON ORANININ ÜZERİNDE" SÖZÜ

Tabi bu rakamlar "minimum" muhtemel zam oranı. Çünkü Bakan Nebati bugünkü canlı yayında "2002'den beri asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi. Asgari ücret artışı enflasyon oranının üzerinde olacak" dedi.

Bekleyip göreceğiz...