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Erdoğan'dan depremzedelere mesaj

Erdoğan'dan depremzedelere mesaj
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden depremzedelere seslendi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan depremzedelere seslendi.

Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu. 14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri “kazandık” tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı.

Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar.

Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile… Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor.

Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

Etiketler recep tayyip erdoğan depremzedeler mesaj teşekkür mesajaçıklama
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