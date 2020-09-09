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  3. 09 Eylül 2020 10:48

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de savaş gemilerine talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'deki artan gerilimle ilgili savaş gemilerine talimat verdiği iddia edildi.

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de savaş gemilerine talimat
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Önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler ele alındı.

Yunanistan'la yaşanan gerilimin konuşulduğu toplantıda, Oruç Reis gemisine herhangi bir saldırı girişimi olursa ne yapılacağı üzerinde duruldu.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Milliyet'te Kıvanç El imzasıyla yayımlanan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oruç Reis'i koruyan savaş gemilerine talimat verdiği öğrenildi.

Erdoğan'ın ilk ateşi açmama konusunda kesin bir dille uyarıda bulunduğu belirtilirken, karşı taraftan gelecek hamle sonrası gereğinin yapılmasını istediği iddia edildi.

Milliyet

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