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  3. 04 Nisan 2019 20:00

Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı hala devam eden 15 Temmuz Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Hafıza 15 TemmuzMüzesi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında  bulunan Şehitler Makamı yakınında yapımı süren müzeyi ziyaret etti. Burada  incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta engelli bir vatandaşla sohbet edip  fotoğraf çektirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FUAT OKTAY'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti. 

Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

hafıza 15 temmuz müzesi , erdoğan
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