Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Hafıza 15 TemmuzMüzesi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan Şehitler Makamı yakınında yapımı süren müzeyi ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta engelli bir vatandaşla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FUAT OKTAY'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti.

Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.