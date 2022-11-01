Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ''uyuşturucu'' cevabı: Haramı ve helali iyi bilen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin cari açığını uyuşturucu parasıyla kapattığı iddiasına sert bir dille cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin cari açığını uyuşturucu parasıyla kapattığı iddiasına tepki gösterdi. Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara. Emniyet teşkilatımıza iftirada bulunamazsın. Bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etmişti.