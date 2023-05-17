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Erdoğan’dan şehit ailelerine telefon

Erdoğan’dan şehit ailelerine telefon
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerler ve güvenlik korucusunun ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Bayram Doğan, Serkan Ölmez, Gaffar Mayik ve Güvenlik Korucusu Cevher Özgün’ün yakınlarını arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, şehitlere Allah’tan rahmet diledi, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu.

Etiketler erdoğan telefon şehit
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