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Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen ve Öztürk'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler başsağlığı pilot şehit
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