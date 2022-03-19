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Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de kara kara düşündürecek ''seçmen'' anketi açıklandı

Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de kara kara düşündürecek ''seçmen'' anketi açıklandı

Aksoy Araştırma tarafından siyasi parti seçmenlerine yönelik "memnuniyetsizlik" anketi sonuçları açıklandı. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin seçmenlerinin memnuniyetsizlik oranları dikkat çekti.

Aksoy Araştırma, siyasi partilere göre "Türkiye’nin Gidişatı" adlı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Anket sonuçlarında AK Partili seçmenlerin memnuniyetsizlik oranı dikkatlerden kaçmadı.

Aksoy Araştırma'nın anketinde katılımcılara, Türkiye'nin gidişatını nasıl buldukları soruldu.

AK Parti seçmeninin yüzde 55.5'i ülkenin gidişatından memnun olmadığını ifade etti.

Gidişattan memnun olmayan MHP seçmeni oranı ise yüzde 56.9 oldu. CHP ve İYİ Parti seçmeni ise, yüzde 90'ın üstünde bir oranla gidişattan memnun olmadığını belirtti.

Türkiye genelinde ise gidişattan memnun olmayanların oranı yüzde 73.1 olarak ölçüldü.

İşte Aksoy Araştırma'nın yaptığı memnuniyetsizlik araştırmasının sonuçları:

Aksoy Araştırma'nın yaptığı memnuniyetsizlik araştırmasının sonuçları

 

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