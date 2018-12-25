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  3. 25 Aralık 2018 20:02

Erdoğan'ın avukatından Halk TV şikayeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Halk TV'yi RTÜK'e şikayet etti.

Erdoğan'ın avukatından Halk TV şikayeti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın katıldığı programda, Radyo ve  Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine aykırı  davranıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanması, ihlale konu  programın ise beş kereye kadar durdurulması talebiyle RTÜK'e başvuruda bulundu.

RTÜK'e verilen dilekçede Halk TV'de sunulan "Halk Arenası" isimli  programa 21 Aralık 2018'de katılan Gezen ve Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı  hedef alan ve hakaret niteliği taşıyan ifadeler sarf ettikleri, açıkça ölüm ve  anayasal düzene karşı darbe tehdidinde bulundukları" kaydedildi.

Bu sebeple Gezen ve Akpınar hakkında adli soruşturma başlatıldığı  hatırlatılan dilekçede, "Söz konusu ifadeler, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç  teşkil etmekle birlikte, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın  Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Yayın Hizmeti İlkeleri' başlıklı 8. maddesinin de  ihlali niteliğindedir." vurgusu yapıldı

Programın tamamı incelendiğinde, kullanılan ifadelerin Cumhurbaşkanı  Erdoğan'a yönelik toplumda düşmanlık oluşturmak amacına matuf, nefret duyguları  ile hareket edilerek sarf edilmiş nitelik ve ağırlıkta olduğunun görüleceği  kaydedilen dilekçede, "Eleştiri sınırları ötesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı  'aşağılayan', hatta 'ölümle', 'asılmakla' tehdit eden, bununla birlikte Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya yönelik darbe propagandası niteliğinde  ifadelerle dolu söz konusu programın, anılan yayın ilkelerine aykırı olduğu ve  hukuken himaye edilemeyeceği açıkça ortadadır." ifadelerine yer verildi.

Şikayete konu program hakkında, daha önce de ilgili kanunu ihlal  sebebiyle verilmiş cezalar bulunduğu belirtilen dilekçede, ihlallerin gerçek  manada önlenmesi için program hakkında caydırıcı yaptırım uygulanması gerektiği  kaydedildi.

Dilekçede, 6112 sayılı Kanun'un "Yayın Hizmeti İlkeleri" başlıklı 8.  maddesinin ihlali sebebiyle aynı kanunun idari yaptırımlara ilişkin maddesi  uyarınca, programın hizmet sağlayıcısı hakkında uyarı kararı ile birlikte 10 bin  liradan az olmayacak şekilde idari para cezasına hükmolunmasına, ayrıca tedbiren  ihlale konu programın beş kereye kadar durdurulmasına karar verilmesi istendi.

AA

rtük , şikayet , halk tv
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