Erdoğan'ın başdanışmanından Ferdi Zeyrek açıklaması: ''Sır perdesi açıklığa kavuşturulmalı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası gündeme gelen suikast iddialarının araştırılması için çağrıda bulundu.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde vefat etti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Başkan Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlanırken, ölümü sonrası ihmal ve suikast iddiaları gündeme geldi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: KOROZYON NEDENİYLE ÖNLEMLER İŞLEVSİZ KALDI

Bilirkişi raporunda Başkan Zeyrek'in 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı öğrenildi. Havuzla ilgili arızanın filtreleme sistemiyle ilgili olduğu belirlenen raporda koruma cihazlarının çalışmadığı öğrenildi. Başkan Zeyrek'in bastığı zeminin ıslak olduğu, ayağının çıplak olduğu belirlenirken makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak korozyona uğraması sebebiyle söz konusu önlemlerin işlevsiz kaldığı ancak ana daire girişinde ise herhangi bir koruma önleminin bulunmadığı, bu tip alanlarda her iki koruma önleminin alınması gerektiği belirlendi.

"BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN"

Daha önce tehdit edildiğini açıklayan Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek babasının ölümü sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI SARAL'DAN SUİKAST AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Zeyrek'in tehdit edildiği açıklamasını hatırlatan Saral, sır perdesinin bir an evvel açığa çıkması gerektiğini vurguladı.

Saral paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir."