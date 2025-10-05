Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı harçlığa da enflasyon zammı gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da katıldığı temel atma töreninde alandaki çocukları tek tek sahneye toplatıp 200'er TL harçlık dağıttı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki temel atma törenindeki konuşması sonrasında meydandaki çocukları kürsüye getirtip harçlık dağıttı.
Erdoğan'ın çocuklara 200'er TL harçlık dağıttığı anlara dair görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Yıllardır mitinglerinde ve törenlerde çocuklara 200'er TL harçlık veren Erdoğan'ın bu yıl da harçlıklara zam yapmaması dikkat çekti.
Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Ocak ayında Aydın-Denizli Otoyolu açılış töreninin ardından AK Parti'nin eski Türkiye güzeli de olan Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'a da 200 TL harçlık vermesi gündem olmuştu.
Törende Erdoğan, elini öpmek isteyen Sarıbaş'ın isteğini geri çevirmemiş ve elini öpen Sarıbaş'a 200 lira harçlık vermiş o görüntüler günlerce konuşulmuştu.
