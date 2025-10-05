  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı harçlığa da enflasyon zammı gelmedi

Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı harçlığa da enflasyon zammı gelmedi

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da katıldığı temel atma töreninde alandaki çocukları tek tek sahneye toplatıp 200'er TL harçlık dağıttı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki temel atma törenindeki konuşması sonrasında meydandaki çocukları kürsüye getirtip harçlık dağıttı.

Erdoğan'ın çocuklara 200'er TL harçlık dağıttığı anlara dair görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Yıllardır mitinglerinde ve törenlerde çocuklara 200'er TL harçlık veren Erdoğan'ın bu yıl da harçlıklara zam yapmaması dikkat çekti.

Hatırlanacağı gibi  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Ocak ayında Aydın-Denizli Otoyolu açılış töreninin ardından AK Parti'nin eski Türkiye güzeli de olan Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'a da 200 TL harçlık vermesi gündem olmuştu.

Törende Erdoğan, elini öpmek isteyen Sarıbaş'ın isteğini geri çevirmemiş ve elini öpen Sarıbaş'a 200 lira harçlık vermiş o görüntüler günlerce konuşulmuştu. 

Erdoğan'dan elini öpen Türkiye güzeli milletvekiline 200 TL harçlıkErdoğan'dan elini öpen Türkiye güzeli milletvekiline 200 TL harçlıkPolitika

 

text-ad
Etiketler recep tayyip erdoğan 200 TL harçlık 200 tl harçlık çocuklara harçlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atama kararları Resmi Gazete'de! Atama kararları Resmi Gazete'de! MİT'in Suriye'de yakaladığı aile boyu IŞİD militanları hakkında kan donduran ayrıntılar MİT'in Suriye'de yakaladığı aile boyu IŞİD militanları hakkında kan donduran ayrıntılar ''Camide cinsel ilişki'' iddiasıyla kız kardeşine kaynar suyla işkence etti! ''Camide cinsel ilişki'' iddiasıyla kız kardeşine kaynar suyla işkence etti! KIZILELMA PT-5 bir testi daha geçti; uçuşa AKINCI İHA eşlik etti KIZILELMA PT-5 bir testi daha geçti; uçuşa AKINCI İHA eşlik etti İslam Memiş rekor üstüne rekor kıran altın için yatırımcının aklındaki tarihi açıkladı İslam Memiş rekor üstüne rekor kıran altın için yatırımcının aklındaki tarihi açıkladı Enerji Bakanı Bayraktar'dan ''ABD gazı'' eleştirilerine dikkat çeken yanıt Enerji Bakanı Bayraktar'dan ''ABD gazı'' eleştirilerine dikkat çeken yanıt Kural hatası iddiası olay oldu: Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal edilip yeniden mi oynatılacak ? Kural hatası iddiası olay oldu: Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal edilip yeniden mi oynatılacak ? Türkiye'nin tatil cennetinde yaz geri döndü: Sahiller doldu! Türkiye'nin tatil cennetinde yaz geri döndü: Sahiller doldu! ''Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?'' ''Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?'' Türkiye'nin ABD ve AB için üretim yapan 30 yıllık devi iflas etti Türkiye'nin ABD ve AB için üretim yapan 30 yıllık devi iflas etti
Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat'ın adliye kombini olay oldu Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat'ın adliye kombini olay oldu İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları yurda döndü İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları yurda döndü Erman Toroğlu derbi sonrası Galatasaray'daki Mauro Icardi bombasını patlattı Erman Toroğlu derbi sonrası Galatasaray'daki Mauro Icardi bombasını patlattı Türkiye'nin yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK testi geçti! Türkiye'nin yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK testi geçti! Tatile doyamayan Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları Tatile doyamayan Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları Komşusuna hayatı dar etti: Geçen sene dışkı atmıştı, bu sene de bunu yaptı! Komşusuna hayatı dar etti: Geçen sene dışkı atmıştı, bu sene de bunu yaptı! Elektrik ve doğalgaz zam var mı derken, faturalarda yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğalgaz zam var mı derken, faturalarda yeni dönem başlıyor Ünlü şarkıcıdan İzel-Çelik-Ercan grubuyla ilgili olay olan itiraf Ünlü şarkıcıdan İzel-Çelik-Ercan grubuyla ilgili olay olan itiraf Yeni bir ittifak mı doğuyor? Erbakan o fotoğraf için sessizliğini bozdu Yeni bir ittifak mı doğuyor? Erbakan o fotoğraf için sessizliğini bozdu Bir sahte içki ölümü daha: Genç kadın yazar yaşam savaşını kaybetti! Bir sahte içki ölümü daha: Genç kadın yazar yaşam savaşını kaybetti!