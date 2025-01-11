Erdoğan'dan elini öpen Türkiye güzeli milletvekiline 200 TL harçlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın programında elini öpen AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'a 200 TL harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Aydın-Denizli Otoyolu açılış töreninin ardından AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmıştı.

Ancak kongre öncesinde Erdoğan ile AK Parti'nin eski Türkiye güzeli de olan Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile arasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Erdoğan, elini öpmek isteyen Sarıbaş'ın isteğini geri çevirmedi ve Sarıbaş'a 200 lira harçlık verdi.

AK Parti'nin tescilli 2006 Türkiye güzeli vekili

Çin’de 2005 yılında düzenlenen “Miss Intercontinental” kıtalararası güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil eden ve 2006 Miss Turkey Güzellik yarışmasında “Veet Türkiye Güzeli” seçilen Seda Sarıbaş, 2023 yılı seçimlerinden AK Parti Aydın milletvekili olarak TBMM'ye girmişti.

Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Seda Sarıbaş, Adnan Menderes Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Sarıbaş, 2014-2018 yılları arasında AK Parti Didim Belediye Meclis üyeliği ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2015 yılında Ak Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı, 2016-2018 yılları arasında Ak Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı.

Partinin 7. Olağan Kongre’sinde MKYK üyesi seçildi. Seda Sarıbaş, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti tarafından Aydın 2. Sıradan milletvekili adayı yapıldı. Seçim sonucunda Meclis’e gitmeye hak kazanan Sarıbaş, mazbatasını alıp yeminini etti.