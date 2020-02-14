Erdoğan'ın hedefindeki Başbuğ'dan iktidara hodri meydan!

FETÖ’nün siyasi ayağına yönelik 2009'da TBMM’ye getirilen kanun teklifini veren siyasilerin araştırılmasını talep eden çıkışı ile gündemde olan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, açıklamalarda bulundu.

"ÇİZGİM BELLİ"

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'a konuşan Başbuğ, "Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, İlker Başbuğ olarak benim çizgim belli ve net. Benim için her şeyden önce vatan toprağımızın ve milletimizin birlik, bütünlüğünün korunması gelir." ifadesini kullandı.

Başbuğ, "Son katıldığım televizyon programında da ifade ettiğim gibi, benim bundan başka bir amacım yoktur. Bunun için de doğru bildiklerimi dün olduğu gibi, bugün de ve yarın da söylemeye devam edeceğim." görüşünü savundu.

KKTC Başkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına da değinen Başbuğ, "Akıncı'nın garantilerin kaldırılması konusunda söz söyleme yetkisinin olmadığını, bu konunun TBMM'nin vereceği bir karar olduğunu ifade etmiştim." düşüncelerini dile getirdi.