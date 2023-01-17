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Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na ''5'li çete davası'' reddedildi

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na ''5'li çete davası'' reddedildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı davanın reddedildiğini belirtti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "5'li Çete, yolsuzluk" eleştirilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan davanın reddine karar verildiğini duyurdu.

Çelik paylaşımında, "Erdoğan yine kaybetti! Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 03.03.2022 tarihli "5'li çete, yolsuzluk" özelindeki haklı eleştirileri nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davanın bugünkü duruşmasında davanın reddine karar verildi! Kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Etiketler 5'li çete dava mahkeme recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu celal çelik
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