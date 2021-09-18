Erdoğan'ın mitingi dolmadı, belediye çalışanlarını seferber ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Mersin'de katıldığı toplu açılış töreninde miting alanının bazı bölümleri boş kaldı. AK Partili Akdeniz Belediyesi'nin temizlik işçilerinin de alanda olduğu görüldü. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise Silifke Belediyesi’ne ait araçların üzerine AK Parti logosunun yapıştırıldığına ilişkin fotoğrafı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış törenine katıldı. Maliyetinin 3.2 milyar TL olduğu belirtilen 341 adet projenin açılış töreninde, miting alanının çevresi ve alana çıkan yollar, bir gön önceden demir bariyerlerle çevrildi.

Miting saatine doğru alınan güvenlik önlemleri artırıldı, alanın etrafındaki yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Helikopter alan üçerinde turladı.

Miting alanının belli bölümlerinin boş kaldığı gözlendi. AK Partili Akdeniz Belediyesi’nin temizlik işçilerinin de iş kıyafetleri ile birlikte alanda olduğu görüldü.

Bu durum, CHP milletvekilleri tarafından eleştirildi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Silifke Belediyesi’ne ait bir aracın üzerine AK Parti logosunun yapıştırıldığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Antmen, paylaşımında; “Kamu araçları babanızın malı olmadığı gibi partilerinizin de araçları da değildir. Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı bu konuda görevini yapmak zorunda. Mersin'de miting alanını doldurmaya devletin araçları yetmedi, bakanlıkların araçları da yetmedi hatta belediyelerinin araçları da yetmedi. Ford ve Volkswagen fabrikası gelse dahi yetmez artık size. Gidiyorsunuz” değerlendirmesini yaptı.

ANKA