Erdoğan’ın önündeki 2 kritik tarih

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, ‘Erdoğan’ın önünde iki kritik tarih: 14 ve 19 Kasım’ başlıklı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanı sıra ekonomi bürokrasisindeki değişimin etkilerini ve ABD’de Trump’ın seçimi kaybetmesi sonrası Türkiye’nin dış politikasının nasıl bir seyir izleyeceği konularını ele aldı.

Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz’deki görev süresinin dolacağı 14 Kasım ve Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı 19 Kasım tarihlerine dikkat çeken Yetkin, “Bu tarihler Erdoğan’ın içeride ve dışarıda yeni bir politikayı benimseyeceğine dair değil, ama şimdiye dek izlediği çizgide ısrar edip etmeyeceğine dair işaretler olarak yorumlanacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘Gidiyorum’ demesine, gecikmiş bir ‘Güle güle’ karşılığı vermesi kolay olmamıştır. Yakın zamana dek adeta halefi gibi takdim ettiği göz bebeğiydi. Bu süreçte Erdoğan’ın vites değiştirip hız kestiğine, ya da o görüntüyü verdiğine dair birkaç belirti ortaya çıktı” diyen Yetkin’in yazısından bir bölüm şöyle:

“…Bu işaretlerin somut gelişmeler olarak değerlendirilmesi için hem Batılı müttefiklerin, hem iç ve dış çevrelerin dikkatle takip ettiği iki kritik tarih var. İkisi de çok yakın: 14 Kasım ve 19 Kasım. Neden mi?

14 Kasım’da Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz’in halen araştırma yaptığı bölgedeki görev süresi doluyor. 19 Kasım ise Merkez Bankasının yeni faiz oranlarını belirleyeceği bildirilen, para politikası toplantısını yapması beklenen tarih.

Bu tarihler Erdoğan’ın içeride ve dışarıda yeni bir politikayı benimseyeceğine dair değil, ama şimdiye dek izlediği çizgide ısrar edip etmeyeceğine dair işaretler olarak yorumlanacak.”