''Erdoğan'ın planı'' diyerek zamlı asgari ücreti açıkladı

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı için tahminler gelmeye devam ediyor. Son olarak gazeteci Fatih Portakal, "Erdoğan'ın planını açıklıyorum" diyerek zamlı asgari ücret tahminini açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran'da ikinci kez toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda asgari ücretle ilgili işçilerin çalışanların mağdur olmayacaklarını belirtip, 'Toplantılar olumlu geçiyor. Çalışanlarımız rahat ve huzurlu olsun. Onları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz' demişti.

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV ana haber bülteninde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. "Asgari ücret için bir rakam açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu rakamın üstüne 500 TL koyacak." diyen Portakal sözlerini "Asgari ücret bu şekilde belirlenecek. Daha önce de belli oldu. Asgari ücretin en fazla 12 bin TL olacağını düşünüyorum. İşverene de bir kolaylık sağlanacağı ifade ediliyor. Bu iddia da çok güçlü bir şekilde konuşuluyor." diyerek sürdürdü.