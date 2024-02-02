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Erkan'ın istifası sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Erkan'ın istifası sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir' dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklamalarda bulundu.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesi üzerine açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "yeni atama" mesajı verdi.

Erkan'ın kararı için "şahsi ve kendi takdiridir" diyen Şimşek, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamalasının tamamı ise şöyle oldu:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.

Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.

Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

 

Etiketler mehmet şimşek hafize gaye erkan tcmb başkanı bakan açıklama
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