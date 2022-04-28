Ersan Şen ile Cem Kaya canlı yayında birbirine girdi

Dün akşam yayınlanan bir canlı yayına katılan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya canlı yayında birbirine girdi.

Tv100'de yayınlanan Eşit Ağırlık programında gündemdeki sıcak başlıklar masaya yatırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Gezi davasından çıkan kararları değerlendiren TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya ve Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen arasındaki yaşanan gerginlik stüdyoya damga vurdu. Sinan Oğan ise "Biz gidelim" dedi.

Cem Kaya'nın, "Gezi Parkı eylemleri anarşi eylemleridir" sözüne itiraz eden Şen, "Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeleyerek öldürdü. Bırakın şimdi onları bunları konuşalım" demesinin ardından ikili arasında sert tartışmalar yaşandı.