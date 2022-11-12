Ersan Şen'den Cem Küçük'e: ''Sana göre Almanya'da millet donla geziyor''

Habertürk ekranlarında yayımlanan "Enine Boyuna" programına Hukuk profesörü Ersan Şen ve gazeteci Cem Küçük arasında yaşanan tartışmada Şen'in Küçük'e söylediği "Sana göre Almanya'da millet donla geziyor" sözleri damgasını vurdu.

Hukuk profesörü Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük arasında ekonomi tartışması yaşandı. Tartışma sırasında Küçük, "Zenginlerin hepsi CHP'ye oy verdi. İTO şeçimlerinde öyle. Üsküdar'daki dönerci AKP'ye oy verdi. Halk Erdoğan'a oy verdi" derken, Şen ise "Kılıçdaroğlu aday olsun diye dua ediyorsunuz. Dua etmeye devam et. Sen bunları bırak. Sana göre Almanya'da millet donla dolaşıyor" yanıtını verdi.

Habertürk'te cumhurbaşkanı adaylığının tartışıldığı sırada konu ekonomik krize geldi.

Ekonomik krizin tartışıldığı sırada Cem Küçük, "Dünya Erdoğan'ı alkışlıyor" diyerek Ersan Şen'e "Erdoğan'ı öv, Erdoğan büyük lider niye övmüyorsun" dedi. Ersan Şen ise "Ekonomi kötü kardeşim. Tencere muhalefeti iktidarı yıkacak. Senin dediğin gibi öyle göz boyamakla olmaz" yanıtını verdi.

İki ismin hararetli tartışması devam ederken Şen, "Bu insanlara mahkum değil bu ülke" ifadelerini kullanduı. Küçük ise "Değişmezse ne yapacaksın" diye sorunca Şen "İşte sizin bu örümcek kafalarınız böyle. Siz kendi bekanız için hareket ediyorsunuz. Halkı düşünmüyorsunuz" yanıtını verdi.