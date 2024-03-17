Erzincan İliç'te maden faciasında yeni gelişme!

İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan toprak kayması felaketi sonrasında, 9 işçinin toprak altında kalmasıyla başlayan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayın 33. gününde, toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

Maden sahasında toprak kaldırma çalışması sürdürülürken bugün toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığını söylemişti.

Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.

İşçileri arama çalışmaları devam ediyor.