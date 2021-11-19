Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan evler var

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Erzurum'da saat 15.40'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, bazı köylerden yıkım ihbarı aldıklarını söyledi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.

VALİ MEMİŞ: "YIKIM İHBARI ALDIK"

Erzurum Valisi Okay Memiş, NTV canlı yayınına telefonla bağlandı. Birkaç köyde yıkım ihbarı aldıklarını söyleyen Memiş can kaybı beklemediklerini kaydetti.

"CAN KAYBI YOK"

Yayına bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de herhangi bir can kaybı ihbarı almadıklarını söyledi. Sekmen, "Zaten bu deprem şehirde de çok az hissedilmiş. Köprüköy Kaymakamımız ile de görüştük. Bazı köy ve mahallerlerde depremin hissediliğini, sadece bazı evlerin duvarlarının çatladığını ifade etti" dedi.

2 MAHALLEDEN HASAR İHBARI

5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. AFAD İl Müdürlüğü'ne, Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"ERZURUM FAYLARIN YOĞUN OLDUĞU BİR BÖLGE"

CNN Türk canlı yayına katılan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Erzurum fayların yoğun olduğu bir bölge. Geçmişte çok deprem üretmiş ve gelecekte de olabilecek bir bölge. 5 büyüklüğündeki bir deprem ülkenin çoğu yeri için şaşırtıcı değildir. Türkiye bir deprem ülkesi. Gelecekte de bu tür depremleri çok sık yaşayacağız, yaşıyoruz da zaten" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.