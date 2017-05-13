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  3. 13 Mayıs 2017 15:00

Eş zamanlı operasyon: 50 astsubay gözaltında

Edirne merkezli 14 ilde yapılan operasyonda 50 astsubay gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyon: 50 astsubay gözaltında
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FETÖ'cü astsubayların "mahrem" yapılanmasına darbe - Edirne merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 50 astsubay gözaltına alındı

Edirne merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik operasyonlarda 50 astsubay gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 ilde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 50 astsubay gözaltına alındı.
Şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

gözaltı , fetö , astsubay