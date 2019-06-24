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  3. 24 Haziran 2019 12:13

Eski Danıştay üyesinin cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan Eski Danıştay üyesi İhsan Uluca 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Uluca mahkemede tanıkların söylediklerini kabul etmedi.

Eski Danıştay üyesinin cezası belli oldu
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Eski Danıştay üyesi İhsan Uluca'ya, Fetullahçı Terör  Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Uluca'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına  devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen  duruşmaya, tutuksuz sanık Uluca ile avukatı katıldı.

Duruşmada hakkındaki iddiaları reddeden Uluca, örgüt üyesi olmadığını  öne sürdü. Sanık Uluca, aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmedi.

İhsan Uluca ile avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya  ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete  başkanlık yapan Daire üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

İhsan Uluca'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Türk Ceza  Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası veren mahkeme  heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle  Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci  maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti,  Uluca hakkında adli kontrole ve yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini,  Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

AA

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