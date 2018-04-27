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  3. 27 Nisan 2018 17:30

Eski eşini vurup intihar etti !

Ümraniye'de bir kişi eşini vurduktan sorna intihar etti.

Eski eşini vurup intihar etti !
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Ümraniye'de bir kişi eşini vurduktan sonra intihar etti. Ağır yarlanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 15.00 sıralarında  Alemdağ Caddesi Yeni İstanbul Caddesi B blokta meydana geldi.İddialara göre temizlik şirketi bulunan Özcan Y. eski eşi Dilek Y. ile birlikte çalışıyordu.İşyerinden silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa süre sürede olay yeri gelen ekipler ağır yaralı Dilek Y.'ı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özcan Y.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri işyerine gelerek çalışma yaptı.

Çevredeki vatandaşlar “Kendilerini çok iyi tanırım. Buranın eskilerinden.Tartışmışlar herhalde. Önce eşini vuruyor sonra kendi intihar ediyor.Temizlik şirketleri vardı. Geçen sene çocuklarını kaybetmişti. Daha önce de intihara teşebbüs etmişti" diye konuştu. Başka bir esnaf ise “26 yıldır esnafım. Tek oğlu vardı. Hayatnı kaybedince bunalıma girdi. Eşini vurduktan sonra kafasına sıkmış" diye konuştu. Polisin olayla ilgli soruşturması devam ediyor.

DHA

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