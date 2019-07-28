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  3. 28 Temmuz 2019 12:57

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu nasıl ?

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt İstanbul'a getirildi. Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu nasıl ?
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için dün İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde dün akşam saatlerinde tedavi altına alınan Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir."

AA

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