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Eski kimliklerle oy verilebilecek mi ? YSK açıkladı

Eski kimliklerle oy verilebilecek mi ? YSK açıkladı
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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala oy verecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan "eski kimlikle oy kullanılabilir mi" sorusu yanıt buldu.

Seçimleri yaklaşırken vatandaşların merak ettiği ‘eski kimlikle de oy kullanılabilir mi’ sorusu gündemde. Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek.

Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.

Etiketler eski kimlik yeni kimlik kimlik kimlik belgesi
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