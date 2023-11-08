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Eski milletvekili Aysel Tuğluk serbest bırakıldı

Eski milletvekili Aysel Tuğluk serbest bırakıldı
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Hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında gözaltına alınan eski Milletvekili Aysel Tuğluk'un, savunması alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Eski milletvekili Aysel Tuğluk, Hakkari'de açılan bir dava nedeniyle hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında gözaltına alınmıştı. Tuğluk, savunması alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ÇAĞLAYAN'A GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul'da ağabeyiyle birlikte yaşadığı öğrenilen demans hastası Aysel Tuğluk, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Kasım 2023 tarihinde çıkarılan yakalama kararı nedeniyle bugün polis tarafından gözaltına alındı. Tuğluk, saat 18.00 sıralarında polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

"SUÇSUZUM"

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Tuğluk ifadesinde, olayı tam olarak hatırlayamadığını belirterek " Bahsi geçen örgüt mensuplarıyla selamlaştığım ve sarılarak kucaklaştığım şeklindeki iddiaları kabul etmiyorum. Suçsuzum" dedi. Tuğluk'un avukatı ise müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının infaz erteleme kararını sunarak serbest bırakılmasını ve nihai olarak beraatine karar verilmesini talep etti.

SAĞLIK DURUMU SEBEBİYLE TAHLİYE EDİLDMİŞTİ

Mahkeme heyeti, savunması alınan Aysel Tuğluk hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına ve serbest bırakılmasına karar verdi. Aysel Tuğluk, yakınlarının yardımıyla yürüyerek adliyeden ayrıldı. Tuğluk, Adil Tıp Kurumu'nun sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalamayacağı yönündeki raporunun ardından 2022 yılında tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilmişti.

Etiketler Aysel Tuğluk serbest
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