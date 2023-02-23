  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eski milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu

Eski milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu

Eski milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu
Güncelleme:

Eski Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili Osman Kılıç, İstanbul'daki evinde ölü olarak bulundu.

Eski Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili Osman Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki evine gitti. 68 yaşındaki Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp rahatsızlığı bulunan Kılıç'ın buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Giresun Bulancak doğumlu olan Kılıç, TBMM'de 20. ve 21. dönem DSP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.

Etiketler ölü milletvekili dsp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Naci Görür'den kahreden açıklama: ''60-70 bin kişi göçük altında''
Japon bilim insanı Watanave: Gelecek depremleri tahmin etmek mümkün
Şehit ve kayıp Mehmetçik sayısı açıklandı
Deprem bölgesinden kahreden gerçek!
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o an!
Hatay'da bir deprem daha oldu
Muhabire deprem bölgesindeki canlı yayında çekiçli tehdit
Asrın felaketi AK Parti'nin oylarını da yıktı
Deprem sonrası görülen korkunç manzara uzmanları da şaşırttı
İstanbul'da ''deprem'' seferberliği başladı: Hızlı tarama testine 76 bin başvuru