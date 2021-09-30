Eski uzman çavuş, eşini ve iki çocuğunu boğarak öldürdü

Hatay'da evlerinde ölü bulunan anne ve iki çocuğun cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde ölü bulunan anne ile iki çocuğun cinayeti aydınlatıldı.

Denizciler Mahallesi'nde uzman çavuşluk yapan, uyumsuz davranışları nedeniyle 6 ay önce sözleşmesinin yenilenmediği belirtilen Turgay M. (47), dün öğleden sonra komşusu H.A.’yı telefonla arayarak, “Evimin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme. Sadece sen bak” diyerek telefonu kapattı.

H.A., Turgay M.’i geri aradı ancak ulaşamadı. Dairenin ışıklarının yandığını gören H.A., bu kez Aynur M.’i aradı. H.A., Aynur M. (41) telefona cevap vermeyince polis merkezine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜRK BAYRAĞI ÖRTÜLÜ CESETLER BULUNDU

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcı kararıyla posta kutusunda bulunan anahtarla apartmanın 3'üncü katında bulunan eve girdiğinde Aynur M. ile çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali M.'in (14) üzerlerine Türk bayrağı örtülü yan yana duran cansız bedenleri ile karşılaştı. Turgay M.'in askeri üniforması da cesetlerin yanındaki koltuğunu üzerinde bulundu.

Anne ile iki çocuğunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

MEMLEKETİ OSMANİYE'DE YAKALANDI

Polis ekipleri, Turgay M.’i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin ilçede gidebileceği yerlere baskın düzenledi ancak sonuç alınamadı. Yapılan araştırmada Turgay M.’in, memleketi Osmaniye’de olduğu saptandı.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Turgay M., merkeze bağlı Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı. Gözaltına alınan, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan da arandığı belirlenen M., sorgulanmak üzere İskenderun'a götürüldü.

SON SÖZÜ ''BABA BU ACI'' OLMUŞ

Turgay M., polisteki ilk ifadesinde eşi ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Turgay M.’in ifadesinde, dün öğleden sonra eşi Aynur ile aralarında çıkan tartışmada, onu elleriyle boğarak öldürdüğünü belirterek, “Ardından İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi’nde öğrenci olan oğlum Ahmet Ali’yi bekledim. O da gelince içine uyku ilacı attığım ayranı içirmek istedim. ‘Baba bu acı’ diyerek içmek istemedi. Onu da boğarak öldürdüm. Daha sonra aynı lise okuyan kızımı bekledim. Dershaneye gitmişti. Kızım da gelince onu da boğarak öldürdüm. Cinayetlerin ardından Osmaniye’ye gittim" dediği belirtildi. Turgay M.’in polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Bu arada, Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazeler, yapılacak otopsinin ardından memleketleri Osmaniye'de toprağa verilecek.