Eskişehir Valiliği’nden ''patlama sesi'' uyarısı

Eskişehir Valiliği, 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihlerinde planlanan test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Eskişehir Valiliği'nden kentte sonic patlama sesine karşı uyarı geldi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 26,27 ve 28 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir." ifadelerine yer verildi