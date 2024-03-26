  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eskişehir Valiliği’nden ''patlama sesi'' uyarısı

Eskişehir Valiliği’nden ''patlama sesi'' uyarısı

Eskişehir Valiliği’nden ''patlama sesi'' uyarısı
Güncelleme:

Eskişehir Valiliği, 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihlerinde planlanan test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Eskişehir Valiliği'nden kentte sonic patlama sesine karşı uyarı geldi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 26,27 ve 28 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir." ifadelerine yer verildi

Etiketler eskişehir valilik patlama ses
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Göç eden pelikanlar Ankara'nın saklı cennetine misafir oldu Göç eden pelikanlar Ankara'nın saklı cennetine misafir oldu En uygun konut kredisi veren banka belli oldu En uygun konut kredisi veren banka belli oldu PKK yandaşları Ülkü Ocakları binasını ateşe verip, camiye saldırdı PKK yandaşları Ülkü Ocakları binasını ateşe verip, camiye saldırdı Kapıyı pencereyi kapatın! Maskesiz dışarı çıkmayın Kapıyı pencereyi kapatın! Maskesiz dışarı çıkmayın Hastanede skandal iddia: 100'den fazla hemşire istifa etti Hastanede skandal iddia: 100'den fazla hemşire istifa etti MHP'li vekil emeklinin geçim derdini çözdü: ''Domates satsınlar!'' MHP'li vekil emeklinin geçim derdini çözdü: ''Domates satsınlar!'' Beyaz kabus bitmek bilmedi! Türkiye'nin Sibirya'sında evler kara gömüldü Beyaz kabus bitmek bilmedi! Türkiye'nin Sibirya'sında evler kara gömüldü Lisede hayalini kuruyordu, 22 yaşında hayali gerçek oldu Lisede hayalini kuruyordu, 22 yaşında hayali gerçek oldu Çin'in minik elektrikli otomobili Türkiye'ye geliyor Çin'in minik elektrikli otomobili Türkiye'ye geliyor Karabük'te Afrikalı öğrencilere çirkin tuzak! Fuhuş çetesi kurulmuş! Karabük'te Afrikalı öğrencilere çirkin tuzak! Fuhuş çetesi kurulmuş!