''Evde kimin sözü geçiyor ?'' sorusuna Sinem Kobal'dan yanıt

Sinem Kobal, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile evliliği hakkında merak edilenleri anlattı.

Bazen işimiz gereği daha iddialı şeyleri tercih edebiliyoruz. Ben bir ayakkabıya 30-40 bin TL vermem, verene de saygı duyarım.

Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ekrandan uzağım.

Kenan, zaten çok başarılı bir aktör. Onunla oynamak isterim ama şu an için öyle birşey yok.

'Çocuk kariyerimin önüne geçmesin' diye bir durum yok. Aile bence herşeyden önemli.

Kenan güzel günleri hatırlar, unuttuğu olmadı. Şanslıyım.

Evde kimin sözü geçer sorusunu' Kenan Bey'e sormak lazım.