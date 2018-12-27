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  3. 27 Aralık 2018 16:31

Evinden sarı yelekler çıkmıştı... Karar çıktı !

Bursa'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 sanıktan 13'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında evinde sarı yelek bulunan kişinin de olduğu ortaya çıktı.

Evinden sarı yelekler çıkmıştı... Karar çıktı !
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Bursa'da gaybubet evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 sanıktan 13’ü tutuklanırken, 10’unun savcılık sorguları devam ediyor. Tutuklananlar arasında evinde sarı yelek bulunan O.Y’nin de olduğu öğrenildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖPDY) yönelik yapılan soruşturma çerçevesinde örgütün hücre evleri olarak bilinen çok sayıda gaybubet evi tespit edildi.

KOM ekipleri bir süre takip ettikleri 28 ayrı gaybubet evine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda aralarında firari ihraç savcı İ.G, askeri mahrem, büyük bölge sorumlusu, üniversite sorumlusu, emniyet sorumlusu ve ihraç öğretmenlerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda daha önce Koza İpek Grubu bünyesinde hizmet veren bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan ve 15 Temmuz’dan sonra başlatılan soruşturmalar çerçevesinde ihraç edilen eski öğretmen O.Y’nin evinden son dönemlerde Avrupa’da hükümet ve iktidar karşıtı gösterilerde kullanılan sarı yelekler ele geçirildi. Öğretmenin karısı sarı yelekleri ‘çevre örgütü üyesiyim’ şeklinde savunurken, yeleklere KOM ekiplerince el konularak öğretmen gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından peyderpey adli makamlara sevk edildi. Önceki gün sevk edilen ve aralarında evinden sarı yelek çıkan O.Y’nin de bulunduğu 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bu sabah saatlerinde sevk edilen 10 kişinin savcılıkta sorgusu devam ediyor. 

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