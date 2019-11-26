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  3. 26 Kasım 2019 09:15

Eylem hazırlığındaki 7 hain öldürüldü

Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Eylem hazırlığındaki 7 hain öldürüldü
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Pençe Harekâtı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek." denildi.

 

Kaynak Yeniçağ: Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon

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