Eyvah ! Cehennem sıcakları geliyor

Libya üzerinde gelen çöl sıcağı Karadeniz'e kadar ulaştı. Yurt genelinde etkili oluyor. Sıcaklıklar İstanbul'da Perşembe Cuma günü 35 dereceye kadar ulaşacak. Ege'de Perşembe-Cumartesi arası sıcaklık rekoru kırılabilir. Kavurucu sıcakların yurt genelinde 4 gün sürmesi bekleniyor.

İŞTE YURTTA HAVA DURUMU

İstanbul bugün 28-30 derecelerde... Sıcaklık Perşembe ve Cuma günü 35 dereceye kadar yükseliyor.

Ankara 34 derecelerde... Hafta sonu sıcaklıkların 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Karadeniz'de de kısa süreli yağışlarla birlikte sıcak hava kendini gösteriyor.

Ege ve Akdeniz sahillerinde ise çöl sıcağı var. Güneşin altında hissedilen sıcaklık 45 derece.

Perşembe - Cumartesi arası Ege'de sıcaklık rekoru kırılabilir.

Akdeniz'de sıcaklık güneşin altında 45 derece hissedilecek.

Doğu Anadolu'da da sıcaklık artıyor. Bazı kentlerde yerel yağışlar var.