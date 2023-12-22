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Ezan sesi davalık oldu

Ezan sesi davalık oldu
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Yavru vatan KKTC'de ta bir kişi köyüne yakın bir cami olmamasından dolayı evine hoparlör bağlayınca, köye yerleşen yabancılar evi taşlayıp, ezan sesinin kesilmesi için mahkemeye dilekçe verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne’nin Karşıyaka Köyü’nde yaşayan A.B. isimli Türk, evine yakın bir cami olmaması sebebi ile Din İşleri Başkanlığına müracaat ederek evinin çatısına hoparlör sistemi kurdurdu.

Köyden toprak alarak yerleşen yabancılar ise ezan sesinden rahatsız olarak önce A.B.’in evine taşlı saldırıda bulundu daha sonra da konu hakkında ezan sesinin kesilmesi için Girne Mahkemesine başvuruda bulundu.

“DAĞDAN GELDİLER BAĞDAKİNİ KOVUYORLAR”

Yaşanan olay sonrasında köylüler duruma tepki gösterip, A.B.’in evinin taşlanması hakkında, “Dağdan geldiler bağdakini kovuyorlar. Rahatsız oluyorlarsa gelmesinler” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Açılan dava sonrasında avukatı ile açıklama yapan A.B., ezan sesinin dava edilmesine karşın mücadelesinin süreceğini ve boyun eğmeyeceğini şu sözlerle açıkladı: “Ezan sesimizi dava edenlere karşı mücadelemiz sürecek. Bu topraklarda yüzyıllardır ezan sesi kesilmedi, burada hepimizin atalarından izler var. Ülkemize alınan yabancılar, bizim geleneklerimizi bitiremeyecek ve değerlerimizi ayaklar altına alamayacak. Onlara asla boyun eğmeyeceğiz.”

“YARIN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ DİYE BAYRAĞA DA KARŞI ÇIKACAKLAR”

A.B.’in avukatı ise bugün gürültü kirliliği diye ezana karşı çıkanların yarın gürültü kirliliği diyerek bayrağa da karşı çıkacaklarını şu şekilde duyurdu: “KKTC'de camilerde ezan merkezi sistemle okunur. Aralarında Türkler'in de bulunduğu 9 kişi ezan sesinden rahatsız olduğu için mahkemeye başvurmuş. Hoparlörün yerini tespit eden Din İşleri'dir. Buna kimse karışamaz. Bugün ezan sesine gürültü kirliliği diyerek karşı çıkanlar yarın görüntü kirliliği diyerek bayrağımıza da karşı çıkarlar. Buna izin vermeyiz”

Etiketler ezan sesi ezan kktc mahkeme dava
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