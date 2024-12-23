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Fabrika çalışanlarını rehin almıştı; tutuklama talebi reddedildi

Fabrika çalışanlarını rehin almıştı; tutuklama talebi reddedildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için ABD firması olan P&G fabrikasını basıp, çalışanları rehin alan İ.Y.'nin yargılandığı davada fabrikanın avukatı, sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, talebi reddetti.

Olay, 1 Şubat'ta Gebze ilçesindeki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisindeki ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasında meydana geldi. Üzerinde sahte bomba düzeneği ve 2 tabancayla fabrikaya giren eski çalışan İ.Y., içerideki Ç.T., D.A., E.B., E.E.A., G.C.D., S.K., S.O.Z., T.E. ve V.A.’yı rehin aldı. İ.Y., sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları durdurması ve Mısır’a olan sınır kapısının açılmasını istedi. Emniyet güçleri ile saldırgan arasındaki müzakere yaklaşık 10 saat sürdü. Müzakerelerden sonuç alınamayınca İ.Y., rehinelerin yanından ayrılıp tuvalete gittiği sırada özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon için düğmeye basıldı. Çatışmanın yaşanmadığı operasyonda, saldırgan yakalanıp, rehineler kurtarıldı. Gözaltına alınan İ.Y. tutuklanırken, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen A.K. ile U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.Y.’in herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunamadı.

23 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İ.Y. hakkında ‘Silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 14 yıla kadar, ‘Silahla tehdit’ suçundan 5 yıla kadar, ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Gebze Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 15 Ekim’deki duruşmada Y., cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurulup tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle tahliye edildi.

Davanın 4’üncü duruşması, bugün Gebze Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan İ.Y. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan fabrikanın avukatı, olayın medyaya düşmesi nedeniyle gizlilik kararı verilmesini talep ederek, sanık Y.’in daha önceden suç kaydı bulunduğunu, eylemi gerçekleştirdiği fabrikanın maddi ve manevi zarara uğradığını ve suç delillerini karartma ihtimalini doğması nedeniyle tutuklamasını talep etti. Mahkeme, gizlilik kararı ve tutuklama talebini reddetti. Sanık Y. hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının devamına karar veren mahkeme, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı erteledi.

DHA

Etiketler Kocaeli fabrika rehine gazze
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