Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı
Dünyanın merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı
Havalimanında kahreden kaza: 1 kişi öldü
Havalimanında kahreden kaza: 1 kişi öldü
Mahkemeden zorunlu din dersi için emsal karar
Mahkemeden zorunlu din dersi için emsal karar
Erken emeklilik bekleyenlere müjde
Erken emeklilik bekleyenlere müjde
İstanbullular iş çıkışına dikkat ! Kar yağışı başladı
İstanbullular iş çıkışına dikkat ! Kar yağışı başladı
Toplu taşımada yeni dönem Kredi kartıyla binilecek
Toplu taşımada yeni dönem Kredi kartıyla binilecek
Erdoğan açıkladı ! O ev kamulaştırıldı, müze oluyor
Erdoğan açıkladı ! O ev kamulaştırıldı, müze oluyor
Vatandaş yılbaşı tatilini 4 güne çıkardı
Vatandaş yılbaşı tatilini 4 güne çıkardı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Aralık 2018 21:22

Farenin yaptıkları halkı ayaklandırdı

Antalya'da ana hat kablosunu kemiren fareler en işlek caddede elektrik kesintisi yaşanmasına neden oldu.

Farenin yaptıkları halkı ayaklandırdı
A+ A-

Antalya'nın Alanya ilçesinde ana hat kablosunun kemiren fareler en işlek caddede 2 gündür elektrik kesintisine yol açtı.

Eğlence yerleri, restoran ve kafelerin ağırlıkla çoğunla bulunduğu Hükümet Caddesi üzerinde sürekli yaşanan elektrik kesintisi cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşları isyan ettirdi.

Kesinti ihbarı üzerine Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (EDAŞ) bağlı ekipler, caddeye gelerek kesinti yaşanan bölgedeki hatları inceledi. Trafodan çıkan ve yer altından dağıtımı yapılan ana kablonun fareler tarafından kemirildiği ortaya çıktı.

Kabloyu kemirerek yüksek gerilime kapılan ve kömürleşen fareyi çıkaran ekipler kabloyu onararak caddeye elektrik verdi.

"Bizi bu kadar zor durumda bırakan fareymiş”

Kesintinin yaşandığı caddedeki restoran işleten Cihat Doğan, sahibi olduğu iş yerinin 2 gündür elektrik kesintilerinden dolayı mağdur olduğunu dile getirdi. Doğan, “Sürekli elektrik kesintisi yaşıyorduk. İşletmem kafe ve restoran olduğu için, yemeklerin hazırlanması, ısıtma ve aydınlatma sürekli kesintiye uğruyordu. Elektriğin düzensiz akımla gelmesi de bizi mağdur etti. Ekipler geldi ve incelediler. Bizi bu kadar zor durumda bırakan fareymiş. Görünce çok şaşırdık” dedi.

İHA

antalya , fare , kablo , kesinti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM