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  3. 13 Aralık 2017 15:43

''Fareyi kovalayan dede'' sosyal medyayı salladı

''Balona rövaşa çeken adam''dan sonra şimdi de ''Fareyi tekmeyle kovalayan dede'' fenomen olma yolunda.

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Sosyal medyada yayınlanan ve Türkiye’nin günlerce konuştuğu Ankara Kızılay’daki havadaki balona rövaşata atmaya çalışıp başarılı olamayan adamın görüntülerinin ardından bu kez de Giresun’da ‘Fareyi tekmeyle kovalayan dede’ görüntüleri ortaya çıktı.

Giresun şehir merkezi Fatih Caddesi üzerinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde yaşlı adam önüne düşen bir fareyi kovalıyor. Kovaladığı fareyi durdurmak içinse yaşlı adam tekmeler savuruyor. Savrulan her tekmeden kaçmayı başaran fare ile yaşlı adamın komik kovalamacası yaşlı adamın son bitirici vuruşu ile bitiyor. Fare bu vuruşla bir fındık dükkanından içeri giriyor. Bu anlara ise şahit olan vatandaşlar şaşkınlıkla yaşlı adam ve fareyi izliyor. Giresun’da sosyal medyada paylaşılan ‘Fareyi tekmeyle kovalayan dede’ nin komik görüntüsü izlenme rekorları kırıyor.

Sokakta balona rövaşata çeken adam sosyal medyayı salladıSokakta balona rövaşata çeken adam sosyal medyayı salladı

 

İHA

sosyal medya , fare
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