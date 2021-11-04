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Fatih Altaylı ateş püskürdü: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı ateş püskürdü: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu'nun, 'taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasını engelleyen' düzenlemenin iptalini istediği yönündeki iddiaya sert tepki gösterdi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açtığı davada ‘taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasını engelleyen' düzenlemenin de iptalini istediği iddia edildi.

"O TAKSİLERE SEN BİNDİR KARINI, KIZINI"
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, söz konusu iddiayı köşesine taşıyarak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu'ya sert tepki gösterdi. Altaylı, söz konusu konunun şakası bile olamayacak kadar rezil, pis, utanmazca bir talep olduğunu ifade ederek "Yuh artık Eyüp Aksu! O taksilere sen bindir karını, kızını" dedi.

Etiketler taksi fatih altaylı
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