Fatih Altaylı: ''TÜİK'in yaptığı çok uyanıkça aslında...''

Fatih Altaylı, bugünkü "Enflasyon hesabı" başlıklı yazısında, TÜİK'in enflasyon hesabını yazdı.

TÜİK'i uyanık bulan Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Herhalde doğru düzgün yazamamışım ki, okurlar uyarıyor, “Fatih Bey, enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi değil, fiyat artış hızının düşmesidir” diye.

Yazdığımı yeniden okudum.

Okurlar haklı.

Öyle bir mana da çıkabilir yazıdan.

Oysa benim demek istediğim açıktı.

“Kardeşim enerji fiyatı yüzde 50’den fazla artarken, diğer ürünlerin fiyat artışı nasıl azalır” demeye çalıştım ama diyememişim.

TÜİK’in yaptığı çok uyanıkça aslında.

Yemin etseler başları ağrımaz.

TÜİK’in sistemi şu:

407 ürün kategorisindeki 895 ürün çeşidini 4 bin 274 noktadan topluyor.

Ancak bu 895 ürün bizim sürekli tükettiğimiz ürünler değil.

Biz normal vatandaş 100, bilemedin 150 ürün tüketiyoruz ayda.

Üstelik ürünlerin tüketim ağırlığı da farklı.

TÜİK bunu doğru düzgün hesaba katmayınca ortaya böyle bir tablo çıkıyor.

Mesela peynir yüzde 100 artmış diyelim, domates yüzde 90, deterjan yüzde 75.

Ama havyar artmamış hiç, ıstakoz ve rulman da ve hatta cam bardak da.

Bunlardan hangisini daha çok tüketiyorsunuz?

Elbette ilk üçü.

Hatta sondakileri belki de hiç tüketmiyorsunuz.

Ama sonuçta sizin yıllık enflasyonunuz yüzde yüzde 90, TÜİK’in bulduğu yüzde 9.

TÜİK doğru mu söylüyor?

Evet.

Bu doğru size giren enflasyonu çıkarıyor mu?

Hayır! Mesele bu kadar basit.

Biz diyoruz “Domates biber patlıcan”.

TÜİK diyor, “Havyar, orkide, safran”.