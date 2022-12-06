Fatih Altaylı: Zannederim benim elektrik faturasında da BİM’in parmağı var

Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında fahiş fiyatlar nedeniyle tepkilerin odağında olan BİM konusuna değindi.

Ekonomi yönetimince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarları doğrultusunda alınan, ancak uzmanlar tarafından altı doldurulamayan kararlar nedeniyle hayat pahalılığı her geçen gün artarken, iktidar ortakları hedefe zincir marketleri koydu.

Karşılıklı açıklamalarla boyutlanan gerilim, son olarak fiziki saldırıya dönüştü. Dün Antalya'da bir grup kişi, BİM'in camlarına zarar verirken görüntülendi. Marketin camına sprey boya ile "Devlet baba" yazıldı. Bir başka BİM şubesinin ise camları kırıldı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, gelişmeleri köşesinde değerlendirdi.

"Marketlere sözlü saldırı fiili saldırıya dönüştü. Sözlü saldırının ise dozu attı. Tehditler başladı. Tehdit edenlerin siciline baktığınız zaman, ciddiye almamak mümkün değil. Benim anlamadığım, kimse Türkiye’nin Turgut Özal’dan bu yana serbest piyasa kuralları ile yönetildiğini niye kimse hatırlamak istemiyor?

Diyelim ki, ben 11 yıldır kullandığım, neredeyse 200 bin kilometreye gelmiş otomobili satışa koydum ve '5 milyon TL' fiyat biçtim, bir Allah'ın kulu da bana gelip, 'Kardeş, bu kadar pahalı satamazsın' diyemez.

Deseler deseler 'Bu herif kafayı tam yedi' derler ve giderler aynı otomobili 300 bin TL’ye satışa koyan makul ve delirmemiş birinden satın alırlar. Ben de sittin sene müşteri beklerim. Ya da fiyatı mecburen düşürürüm. Mesele bu kadar basittir.

'TÜKETİCİ, SATICIYI DÖVEREK FİYATI İNDİRMEYE ÇALIŞMAZ'

Ürünler başka yerde daha ucuza satılıyor ya da satılabiliyorsa, tüketici de aptal değildir. Gider ucuza satılan yerden alır. 'İlle de senden alacağım' demez, satıcıyı döverek fiyatı indirmeye çalışmaz.

Peyniri falan bırakın da, siz asıl trafik cezalarındaki ve tabii tüm ceza, vergi ve harçlardaki artışı gördünüz mü? Mesela hatalı park cezası 196 TL’den 437 TL’ye çıkıyor. Şerit ihlali 427 TL’den 952 TL’ye. Telefonla konuşmanın cezası da aynı.

Hız sınırı ihlalinde eğer aşım yüzde 50’den fazla ise ceza 1.823 TL’den 4 bin 64 TL’ye yükseliyor. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 3 bin 674 TL’den 8 bin 90 TL’ye yükseliyor. Açıklanan resmi enflasyon yüzde 85. Cezalardaki artış yüzde 130’un üzerinde.

'CEZA VE HARÇLARA BU ZAMMI DA BİM Mİ YAPTI?'

Oysa ne cezaların hammadde fiyatlarında böyle bir artış var ne de uluslararası piyasalarda ceza fiyatları artmış. Her şey yüzde 100 yerli.

Tamam BİM’e falan kızıyorsunuz, tüm satıcılara öfkelisiniz. Allah aşkına söyleyin bana. Enflasyonun yüzde 84 olduğu yerde ceza ve harçlara bu zammı da BİM mi yaptı? Eğer öyle ise haklısınız. İndirin camını çerçevesini.

NOT: Bu arada elektrik faturam geldi. Zannederim benim elektrik faturasında da BİM’in parmağı var."

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