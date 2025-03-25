Fatih Altaylı'dan iktidara rest: ''İmamoğlu'nu salın, Haziran'da seçime gidelim görelim!''

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'nin gönüllülük esasına bağlı olarak gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı ön seçiminin sonuçlarını "ti"ye alan AK Partili Mustafa Varank'a demediğini bırakmadı ve "madem öyle gel böyle" dedi ve Varank'a 2 teklifte bulundu. Altaylı tekliflerinin ilkinde "Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden çıkartın Haziran'da seçime gidelim" derken ikinci teklifinde de "Tamam Ekrem İmamoğlu'nu çıkartmayın, Mansur Yavaş var" dedi.

AK Parti Bursa milletvekili Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, ''Sevgili Muhalifler, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız'' ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

Varank'ın bu tepkisi gündemdeki yerini korurken CHP Pazar günü Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için hem CHP üyelerine hem de vatandaşların önüne birer sandık getirmiş ve bu sandıklardan da İmamoğlu için 1 milyon 700 binin üzerinde CHP seçmeninin yanı sıra 14 milyondan fazla dayanışma oyu kullanıldığını duyurarak, Ekrem İmamoğlu'nu resmen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmişti.

Varank CHP'de pazar günü yapılan çift sandıklı ön seçim sonuçlarını da "ti"ye alarak "Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi gerçekten inanılmaz beceriksiz. Kılıçdaroğlu bile Erdoğan’a karşı ilk turda 24 milyon oy almışken bunlar tek aday girdikleri seçimden sözümona 14 milyon oy aldık diye seviniyorlar.” demişti.

Varank'ın CHP'nin çift sandıklı ön seçimi için kullandığı ifadeleri eleştiren gazeteci Fatih Altaylı kendi Youtube kanalında her sabah yayınladığı "Fatih Altaylı yorumluyor" videosunda bugün Varank için çok ağır eleştirilerde bulunup "İmamoğlu'nu salın, Haziran'da seçime gidelim, görelim" restini çekti.

İşte Fatih Altaylı'nın Youtube programında yaptığı o açıklamalar:

"Gitsin zihnini kontrol ettirsin"

"Bence Mustafa Varank gidip bir zihnini nasıl çalıştığıyla ilgili kontrol ettirsin. Çünkü bu laf desen laf değil, fikir desen fikir değil, düşünce desen düşünce değil, eleştiri desen eleştiri değil, mantık desen mantık değil, akıl desen akıl değil. Bu ne biçim şey. 20 - 30 bin sandığın insanların önüne gittiği köylerde bile yapılan ve katılınması mecburu olan bir seçim ile tamamen gönüllülük esasına göre yapılan ve "işiniz yoksa gelin bizim belirlemeye çalıştığımız, belirlediğimiz adaya onay verin" denen yer...

"Yılanı deliğinden çıkardın kardeşim"

Mustafa Varank'a şunu söyleyeyim kendisi çok muhattap almak istediğim tarz ve tipte adam değil. Madem böyle çıkartın Ekrem İmamoğlu'nu mesela Haziran'da seçim yapalım. Mustafa Varank, şeytanı ya da yılanı deliğinden çıkardın kardeşim. Haydi Haziran'da seçim Mustafa bey. Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden çıkartıyorsunuz ve seçime gidiyoruz. Süre de yetiyor. Haydi. Ey Mustafa Varan haydi. Yarın kararı çıkartın Meclis'ten ya da nereden çıkartabiliyorsanız. Herhalde Hazizran'da seçim yapıyoruz deyince CHP de destek verir o 360'ı da rahat rahat aşarsınız Haziran'ın ikinci ya da üçüncü haftası seçim yapalım. Var mısınız ? Madem bu kadar küçümsediniz. Çok açık teklif ağabey.

"Neden sayın dedim bilmiyorum"

Sayın Mustafa Varank; sayını da niye söyledim bilmiyorum. Sayın Mustafa Varank hala bilmiyorum. Sizi madem meydan okudunuz bu restinizi gerçekten sahaya taşımaya öneriyorum. Haziran ayında sizin partinizin adayı ki erken seçim olacağı için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olabilir, Ekrem İmamoğlu ile kantara çıkartmaya açık davette bulunuyorum. Madem öyle gel böyle. Sarayda kendisini tekmelemesinler de. Bu meydan okumanın sonucu odur yani. Haydi buyrun. Tamam Ekrem İmamoğlu'nu içeriden çıkartmadınız tamam. Mansur Yavaş ile yarışırsınız. Nefesine güvenen borazancı başı."

Haber3.com / Serhan Işılay