Fatih Erbakan açıkladı: Yeniden Refah adayını geri çekecek mi?

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Van'da düzenlediği mitingde "Anketlere bakıyor. Oylar kartopu gibi eriyor. Gelmiş 'Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş de bize destek olacakmış'. Ne münasebet" ifadelerini kullandı.

Yerel seçime sayılı günler kala partilerin seçim çalışmaları sürüyor. Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da düzenlenen mitingde gündemde yer alan konulara ilişkin konuştu.

Erbakan, "Milletten oy alamıyor, nereye gitse emekli, memur, işçi, çiftçi tepki gösteriyor. Nereye gitse Gazze'yi soruyorlar. 'İsrail ile neden ticarete devam ediyorsunuz' diyorlar. Bu tabloyu manzarayı görüyor. Anketlere bakıyor. Oylar kartopu gibi eriyor. Gelmiş Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş de bize destek olacakmış. Ne münasebet. Herkes çalışacak, herkes millete kendisini anlatacak, hizmet yarışına girecek ve milletimiz özgür iradesiyle kimi istiyorsa onu seçecek" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu da söyleyen Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin üye sayısı bugün itibariyle 475 bine ulaştı. Ayda 75 bin üye kaydettiklerini de belirten Erbakan "Bu tempoyla seçimlere inşallah 550 bine yakın üye ile gireceğiz. Türkiye'de üye sayısı bakımından en büyük 3'üncü siyasi parti olarak bu seçimlere gireceğiz. Seçimlerden sonra yine bu tempoyla inşallah birkaç ayın içerisinde üye sayımızı bir milyona çıkaracağız. Önce 31 Mart yerel seçimlerinde iktidar arkasından 2028'de iktidar olacağız inşallah" dedi.

'GERİ ÇEKİLMİYORUZ, GÜN SAYIYORUZ'

Hiçbir şekilde seçim bölgelerinde adaylarını çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığını da belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Kimse kimseye kazandırmak veya kaybettirmek mecburiyetinde değil. Herkes kendi gücüyle gelecek. Yeniden Refah partimizde ahlaklı belediyecilik şiarıyla seçimlere giriyor ve inşallah milletimizin teveccühüyle gelecek bu ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak.

Bizim hiçbir şekilde hiçbir seçim bölgesinde adaylarımızı çekme gibi bir durum söz konusu değil. İnşallah 922 ilçemizde 81 ilimizde İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere kendi adaylarımız en güçlü şekilde çalışıyor ve seçimlere hazırlanıyor. Ahlaklı belediyecilik dönemini başlatmak için gün sayıyorlar."