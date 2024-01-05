Fatih Mehmet Maçoğlu aday olacağı ili açıkladı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin partisinin aldığı kararı açıkladı.

Tunceli'nin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 31 Mart'ta nereden aday gösterileceği ile ilgili İstanbul iddiası gündem olmuştu. Birkaç saat önce Maçoğlu'nun nereden aday olacağı belli oldu.

ADAY GÖSTERİLECEĞİ YERİ AÇIKLADI

İstanbul'da yapılan toplantı sonuçlandı. Toplantı sonucunda Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart seçimlerinde aday gösterileceği yeri açıkladı.

"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ, KAZANACAĞIZ"

Fatih Mehmet Maçoğlu, yaptığı açıklamada, "Kararı kurumum az önce kesinleştirdi. Toplantılar yapılıyordu. Sol sosyalist kurumların içinde yer aldığı yaklaşık 20 kurum ve siyasi partinin ortak adayı olarak TKP çatısı altında 31 Mart seçimlerinde Kadıköy’den aday olacağım. Beni aday olarak gösteren tüm sosyalist güçlere, partilere teşekkür ediyorum. Kendimize güveniyoruz, kazanacağız" dedi.